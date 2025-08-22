Минпросвещения предложило сократить изучение иностранных языков в 5-7 классах средней школы до двух уроков в неделю

Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа, сокращающий рекомендованное число уроков иностранного языка в средней общеобразовательной школе. Внимание на документ обратил «Коммерсант».

Из проекта приказа следует, что на изучение иностранных языков (английский, французский, испанский и китайский), в 5-7 классах средней школы планируют выделять два академических часа в неделю (68 часов в год).

В действующей редакции федеральной образовательной программы основного общего образования для изучения иностранных языков в 5-7 классах отводится три урока в неделю (102 часа в год).

Сокращение числа уроков иностранного языка предложено «в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени», говорится в пояснительной записке. Несмотря на уменьшение количества учебных часов, говорится в документе, «базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен».

Для 8-9 классов предполагается сохранить по три урока иностранного языка в неделю.

В пояснительной записке также отмечается, что с 2026/2027 учебного года вводится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». На его изучение в 5 классе отводится 17 часов, в 6-7 классах — по 34 часа.

