Bloomberg: Apple задумалась использовать искусственный интеллект Google Gemini в качестве «мозга» для Siri

Компания Apple ведет переговоры с Google о том, чтобы использовать искусственный интеллект Gemini для обновленной версии голосового помощника Siri, сообщило 22 августа агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

По их словам, Apple предложила Google разработать индивидуальную модель искусственного интеллекта, которая станет основой для новой версии Siri в 2026 году. Компания Google, по данным агентства, начала обучать модель, которая сможет работать на серверах Apple.

В Apple пока не приняли решение, как поступить: использовать для Siri модель, разработанную в самой компании, или же обратиться к партнеру. Ранее в этом году Apple общалась по поводу партнерства к Anthropic PBC и OpenAI, чтобы оценить, могут ли их модели Claude или ChatGPT соответственно стать «мозгом» для Siri.

В Apple пока не выбрали, кто может стать партнером. Первоначально компания рассматривала в этом качестве Anthropic, но из-за финансовых требований разработчика Claude расширила поиски.

На фоне новостей о возможном сотрудничестве Google и Apple акции обеих компаний выросли: Google — на 2,9% до 205,46 доллара, а Apple — на 1,4% до 227,95 доллара.

Apple планировала обновить Siri весной 2025-го, но из-за технических проблем отложила обновление на один год.

