В Великом Новгороде нашли печать Ярослава Мудрого

Археологи обнаружили свинцовую печать князя Ярослава Мудрого в ходе раскопок на территории Ярославова дворища в Великом Новгороде 19 августа, сообщил Институт археологии РАН 21 августа.

На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой — княжеский знак в виде трезубца с кругом на вершине среднего стержня. Вокруг — следы круговой греческой надписи, разделенной вверху крестом.

Институт археологии РАН

«К сожалению, из-за выпуклой формы заготовки изображения на печати оттиснулись только в центральной части и надпись можно реконструировать лишь предположительно», — сообщили в Институте археологии РАН.

Замдиректора института Петр Гайдуков заявил, что это одна из древнейших русских печатей. «Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения, с 1010 по 1019 год. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение: она дает дополнительную информацию о первом столетии существования Новгорода, очень скупо отраженного в письменных источниках», — сказал Гайдуков.

Археологи впервые нашли печать, которая относится к новгородскому периоду правления Ярослава Мудрого. Это вторая печать князя, найденная в Новгороде, первую обнаружили в 1994 году.

