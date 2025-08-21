В КНДР нашли секретную военную базу недалеко от границы с Китаем. На ней, предположительно, хранятся баллистические ракеты

Северная Корея построила неподалеку от границы с Китаем секретную военную базу, где, предположительно, хранится самое современное стратегическое вооружение страны. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на отчет Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS).

Военная база расположена в 27 километрах от границы с Китаем в горной долине, разделенной рекой. Площадь базы составляет 22 квадратных километра. Предполагается, что там хранится до девяти межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерный заряд, а также пусковые установки для них.

«Эти ракеты представляют потенциальную ядерную угрозу для Восточной Азии и континентальной части Соединенных Штатов», — цитирует отчет CNN.

Строительство базы началось примерно в 2004 году, к 2014 году большинство объектов уже были построены и введены в эксплуатацию. При этом, как отмечается в отчете, комплекс продолжает «активно развиваться».

В отчете также говорится, что расположение базы недалеко от границы с Китаем может быть не случайным — США будут опасаться атаковать такой объект, поскольку последствия атаки могут затронуть Китай.

CSIS в своем докладе показал спутниковые снимки, на которых видны многочисленные объекты базы, включая контрольно-пропускные пункты на въезде, здания штаб-квартиры, склады, объекты ракетной поддержки и небольшие жилые здания. Некоторые из них были намеренно закрыты деревьями и кустарниками, чтобы скрыть входы — это затрудняет их обнаружение на спутниковых снимках.

18 августа США и Южная Корея начали совместные военные учения. Лидер КНДР Ким Чен Ын после этого заявил, что «ситуация с безопасностью» стран с каждым днем становится «более серьезной», и это требует от властей «совершить стремительную перемену в военной теории и практике» и «радикально расширить» ядерное вооружение страны.