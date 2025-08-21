МВД России объявило в розыск комика Антона Пикули

В России объявили в розыск комика и блогера Антона Пикули (настоящеее имя — Антон Устимов). Информация об этом появилась в базе МВД, пишет «Медиазона».

Комика разыскивают по уголовной статье. Что стало поводом для дела, неизвестно. В карточке розыска указаны телефонные номера отдела МВД по городу Копейску Челябинской области, где родился блогер.

Устимова в январе 2023 года объявили «иностранным агентом». С тех ему назначили четыре штрафа по статье о неисполнении обязанностей «иноагента» — за отказ от подачи отчетов в Минюст и публикации без плашек о статусе. После двух таких штрафов могут возбудить дело по аналогичной уголовной статье.

Антон Пикули ранее вел комедийные передачи на ютьюб-канале «Навальный LIVE». У блогера более 320 тысяч подписчиков на ютьюбе, 28 тысяч подписчиков в телеграме и 24 тысячи подписчиков в инстаграме.