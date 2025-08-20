Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тысяч рублей заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень, сообщает Itʼs My City.

Суд признал Телень виновной в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Поводом для протокола стало то, что Телень репостнула в фейсбуке сообщение «Нет войне». Автора поста к ответственности не привлекли.

В суде не сообщили, чью публикацию репостнула замдиректора «Ельцин Центра», отмечает Itʼs My City. По данным 66.ru, речь идет о посте Татьяны Юмашевой — дочери Бориса Ельцина. Сейчас пост на странице Телень удален.

«Репост был эмоциональной реакцией на возможность войны между Россией и Украиной», — заявил Itʼs My City адвокат Телень Михаил Бирюков. По его словам, Юмашеву не привлекли к ответственности, потому, что она не занимает никакой должности в «Ельцин Центре», в отличие от его подзащитной. Адвокат считает, что сейчас идет информационная война против «Ельцин Центра».

Ранее директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов говорил, что против центра ведет «информационную войну» телеграм-канал «УралLive», связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым. По словам Дроздова, канал занимается травлей Телень.