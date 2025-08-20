В Челябинской области задержали бывшего заместителя губернатора. Он был в розыске семь лет

В Челябинской области сотрудники МВД задержали в аэропорту бывшего заместителя губернатора региона Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев вместе с тремя соучастниками незаконно получил право пользования лесным участком, расположенным в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды. Фигуранты обманным путем заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением и получили на безвозмездной основе участок площадью пять гектаров для строительства детского оздоровительного лагеря, утверждают в СК. Однако вместо этого они построили там коттеджи, «оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, а затем продали третьим лицам».

В ходе расследования сделку по переходу прав собственности признали недействительной, а дома снесли. Земельный участок вернули государству.

Как утверждают следователи, Уфимцев скрылся от следствия, в 2018 году его объявили в международный розыск. Его задержали в аэропорту «при попытке пересечь границу».

Уфимцев был заместителем губернатора Михаила Юревича, занимавшего пост с 2010 по январь 2014 год. В апреле 2013 года Уфимцев подал в отставку. РБК напоминает, что дело о коттеджном поселке на берегу озера Увильды завели осенью 2016 года. Адвокат Уфимцева Иван Черняков утверждал, что его подзащитный не скрывается от следствия, а проходит лечение в Израиле. Близкий к силовикам телеграм-канал Shot утверждает, что все эти годы Уфимцев жил на Кипре.

В мае 2024 года суд в Челябинске национализировал крупнейшего российского производителя макарон «Макфа». В Генпрокуратуре сочли «коррупционной» деятельность компании, так как ее бенефициары — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов — одновременно были представителями власти и занимались бизнесом.