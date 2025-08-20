Российские беспилотники атаковали город Ахтырка в Сумской области. Ранены 12 человек, в том числе двое детей

Российские войска в ночь на 20 августа нанесли массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным полиции, в результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых двое детей.

Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение и гараж.

Российские дроны также атаковали Одесскую область. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пострадал один человек. В результате удара загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры.

Удары по Одесской и Сумской областям прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Эти атаки нужно закончить. В условиях, когда агрессор говорит о желании мира, его удары демонстрируют, что войну заканчивать РФ не сильно спешит. Усиление безопасности в воздухе, на земле и воде — наш приоритет. Давление на Россию для завершения войны — тоже», — говорится в посте Ермака.