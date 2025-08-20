Повышение налогов в России «неизбежно», заявил источник Reuters в правительстве

Власти России будут вынуждены пойти на повышение налогов, сообщило 20 августа агентство Reuters, ссылаясь на анонимный источник в правительстве РФ.

«В противном случае мы просто не сможем свести концы с концами, даже при сокращении расходов на оборону. Доходы от нефти и газа падают, и экономика не может полностью компенсировать это», — сказал собеседник агентства, отметив, что повышение налогов «неизбежно».

По словам источника, в проекте бюджета, который представят в сентябре, на оборону и безопасность заложат чуть более 8% ВВП. В 2026 году расходы на оборону сокращать не будут, а в 2027-м их могут снизить, если прекратятся боевые действия, добавил он.

«Даже при прекращении огня все равно нужно будет производить снаряды и дроны, но в немного меньших масштабах», — сказал источник, подчеркнув, что Москве придется соответствовать более высоким расходам Запада на оборону.

«Возвращения к уровню, который существовал до специальной военной , не будет», — сказал он.

Экономист Сергей Алексашенко, бывший зампред ЦБ РФ и старший научный сотрудник NEST Centre в Лондоне, сказал Reuters, что также ожидает, что налоги повысят. По его мнению, расходы бюджета сократят за счет индексации пенсий и других пособий ниже уровня инфляции, который Центробанк прогнозирует на уровне 6-7% в 2025 году.

В июле доходы российского бюджета от продажи нефти сократились до 710 миллиардов рублей, что на треть меньше, чем в том же месяце 2024 года, сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на материалы Минфина РФ.

В России в 2025 году ввели прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц: от 13% при доходах до 2,4 миллиона рублей до 22% при доходах свыше 50 миллионов в год.