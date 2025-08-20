ФСБ заявила, что в Брянской области при попытке прорыва задержаны трое украинских диверсантов. Еще трое убиты

В Брянской области пограничники совместно с Росгвардией и полицией задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), планировавшую теракты на транспортных объектах, заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, ДРГ состояла из сотрудников Службы специальных операций, а курировало ее Главное управление разведки Минобороны Украины. Трое человек задержаны, еще трое убиты при задержании, сообщили в ФСБ. При задержании силовики обнаружили и изъяли шесть винтовок, 16 килограммов взрывчатки, гранаты и патроны, а также «радиостанцию для поддержания связи с руководством ГУР».

ФСБ заявила, что задержанные дали признательные показания о причастности к подрывам железной дороги в Новооскольском районе Белгородской области в сентябре 2024 и о подготовке других терактов.

В спецслужбе утверждают, что участников ДРГ обучали «при участии сотрудников западных спецслужб» в Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.

Накануне, 19 августа, о попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Комаричском районе Брянской области сообщали со ссылкой на источники ТАСС и РИА Новости, а также анонимные телеграм-каналы. По их данным, группу диверсантов обнаружили примерно в 40 километрах от границы. Как утверждалось, они направлялись к крупному железнодорожному узлу, чтобы подорвать его.