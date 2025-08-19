Зеленский около 10 раз поблагодарил Трампа в Белом доме. На встрече в феврале вице-президент Вэнс упрекал его за то, что он ни разу не сказал «спасибо»

Президент Украины Владимир Зеленский много раз благодарил Дональда Трампа за помощь во время публичной части их встречи в Белом доме, обратили внимание американские СМИ.

Агентство Reuters сообщило, что Зеленский сказал «спасибо» не менее восьми раз, The Wall Street Journal пишет о том, что слова благодарности прозвучали «около десяти раз».

Администрация Трампа и консервативные американские СМИ упрекали Зеленского в том, что во время первой встречи с президентом США в Белом доме в феврале, завершившейся скандалом, он не высказывал должной благодарности США за помощь Украине. «Вы хоть раз сказали „спасибо“?» — в частности, спросил его тогда вице-президент Джей Ди Вэнс.

На встрече в феврале Зеленского также подвергли критике за то, что он был одет не в костюм, а в джемпер и брюки. На встречу 18 августа Зеленский приехал в черном костюме. По данным Axios, перед этим Белый дом специально поинтересовался у украинских чиновников, будет ли президент Украины в костюме.