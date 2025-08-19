Вышел первый трейлер продолжения сериала «Fallout»

Стриминговый сервис Prime Video выпустил первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Fallout», основанного на одноименной серии видеоигр. Видео показали на игровой выставке Gamescom, ролик появился в ютьюб-канале сервиса 19 августа.

Prime Video

Во втором сезоне, следует из трейлера, главная героиня Люси Маклин (Элла Пернелл) и гуль Купер Ховард (Уолтон Гоггинс) приходят в постапокалиптический город Нью-Вегас — популярное место в серии видеоигр. Именно там будут разворачиваться события нового сезона. В ролике появляются и другие герои первого сезона, в том числе Максимус (Аарон Клифтон Мотен).

В трейлере показан новый персонаж, лидер Нью-Вегаса мистер Хаус, его роль исполнил Джастин Теру («Малхолланд Драйв»). Также в видео представлен один из самых ужасающих хищников вселенной Fallout — Коготь смерти (Deathclaw).

Съемки второго сезона завершились в начале мая. Сериал выйдет 17 декабря на Prime Video.

Сериал «Fallout» основан на популярной серии видеоигр. Первый сезон вошел в тройку самых просматриваемых оригинальных сериалов Prime Video за всю историю сервиса.

Читайте также

«Fallout» — экранизация знаменитой игры о мире ядерного постапокалипсиса Снять хороший сериал по видеоигре — непростая задача. Но шоураннеры «Мира Дикого Запада» с ней справились

