У бывшего главы Краснодарского краевого суда и его близких конфисковали активы на 13 миллиардов рублей
Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову об изъятии в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, сообщила газета «Коммерсант» 19 августа.
По решению суда у Чернова и его соответчиков изъявили активы рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей. Среди них:
- сельскохозяйственная организация ООО «СХП „Дмитриевское“»,
- 87 объектов недвижимости стоимостью свыше 10 миллиардов рублей,
- 25% доли в уставном капитале ООО «Бар „Рубин“»,
- а также 1,2 миллиарда рублей на счетах Чернова, его бывшей жены, бизнес-партнера и жены последнего.
Адвокат Александр Якимович сообщил изданию, что ответчики, которые не признавали иск, «легко найдут многочисленные основания для обжалования».
По версии прокуратуры, Чернов приобретал компании и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, несмотря на то, что статус судьи запрещал ему заниматься бизнесом. В прокуратуре посчитали, что Чернов потратил деньги, полученные от незаконного бизнеса, на покупку дорогостоящей недвижимости.
Как ранее сообщал «Коммерсант», всего прокуратура подала к Александру Чернову три антикоррупционных иска. Ранее суды удовлетворили два из них, на полтора миллиарда и на 50 миллионов рублей.
Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. После ухода с этой должности он стал заместителем руководителя Российского объединения судей.