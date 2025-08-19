У бывшего главы Краснодарского краевого суда и его близких конфисковали активы на 13 миллиардов рублей

Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову об изъятии в доход государства имущества, полученного коррупционным путем, сообщила газета «Коммерсант» 19 августа.

По решению суда у Чернова и его изъявили активы рыночной стоимостью более 13 миллиардов рублей. Среди них:

сельскохозяйственная организация ООО «СХП „Дмитриевское“»,

87 объектов недвижимости стоимостью свыше 10 миллиардов рублей,

25% доли в уставном капитале ООО «Бар „Рубин“»,

а также 1,2 миллиарда рублей на счетах Чернова, его бывшей жены, бизнес-партнера и жены последнего.

Адвокат Александр Якимович сообщил изданию, что ответчики, которые не признавали иск, «легко найдут многочисленные основания для обжалования».

По версии прокуратуры, Чернов приобретал компании и фактически руководил ими, извлекая доход для себя, своих родственников и подконтрольных лиц, несмотря на то, что статус судьи запрещал ему заниматься бизнесом. В прокуратуре посчитали, что Чернов потратил деньги, полученные от незаконного бизнеса, на покупку дорогостоящей недвижимости.

Как ранее сообщал «Коммерсант», всего прокуратура подала к Александру Чернову три антикоррупционных иска. Ранее суды удовлетворили два из них, на полтора миллиарда и на 50 миллионов рублей.

Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. После ухода с этой должности он стал заместителем руководителя Российского объединения судей.