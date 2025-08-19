Министерство труда РФ предложило в 2026 году ограничить наем иностранцев в общепите и строительстве

Министерство труда предлагает в 2026 году дополнительно ограничить наем иностранных работников в девяти отраслях, пишет «Коммерсант».

Так, подготовленный Минтруда проект постановления правительства, предлагает ограничить долю иностранцев в сфере общественного питания 50% рабочих мест. Сейчас, отмечает «Коммерсант», никаких ограничений для найма иностранцев там нет. В сфере строительства, долю иностранных работников предложено снизить с 80% до 50%. В розничной торговле табаком и алкоголем Минтруда собирается запретить наем иностранцев, снизив долю с 15% до нуля.

Также предполагается снизить разрешенную долю работников-иностранцев в выращивании овощей, лесозаготовках, обработке древесины и производстве изделий из нее, оптовой торговле древесиной и пиломатериалами, с 50% до 40%.

Кроме этого, Минтруд предлагает установить региональные особенности найма в 29 субъектах РФ, в 14 из которых допустимая доля иностранных работников в отдельных видах деятельности может быть ниже федеральных значений.

Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС заявила «Коммерсанту», что «уже до половины российских регионов ввели у себя аналогичные ограничения, так что постановление Минтруда, по сути, зафиксирует фактическое положение дел».

При этом руководитель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Минстроя Илья Пономарев заявил, что ограничения на наем иностранцев в сфере строительства могут иметь негативные последствия. «Сформировать команду под проект сейчас непросто, и говорить об избытке профессиональных рабочих рук не приходится», — заявил он, напомнив, что «иностранные специалисты далеко не всегда заняты на стройке низкоквалифицированным трудом». «Многие занимаются востребованными специализированными работами», — сказал он.

В России правительство ежегодно устанавливает допустимую долю иностранцев в общей численности работников организаций, чтобы регулировать на федеральном уровне привлечение рабочей силы из-за рубежа и обеспечивать приоритетное трудоустройство граждан РФ. Некоторые регионы могут самостоятельно устанавливать квоты на иностранных работников.

Власти России начали активно ужесточать миграционное законодательство и проводить массовые проверки в отношении иностранцев после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024 году, в совершении которого обвинили выходцев Таджикистана. Регионы активно сокращают квоты или вовсе запрещают иностранцам работать на основании патентов во многих отраслях, например, курьерами и водителями такси.

