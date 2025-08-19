Блогера и основателя сети магазинов одежды Никиту Ефремова обвинили в финансировании «экстремизма» из-за донатов ФБК

Следственный комитет предъявил обвинение по статье о финансировании экстремистской деятельности блогеру Никите Ефремову, сообщает ТАСС.

Останкинский суд Москвы уже избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, Ефремова обвиняют в финансировании Фонда борьбы с коррупцией. Они пишут, что блогера задержали в Шереметьево, когда он прилетел из Турции.

У Никиты Ефремова 670 тысяч подписчиков на ютьюбе и 410 тысяч подписчиков в телеграме. Он также является основателем и владельцем магазина одежды Nikita Efremov. В октябре 2023 года сеть заподозрили в продаже контрафакта, тогда в магазинах Ефремова были изъяты тысячи пар обуви.

В последние месяцы силовики все чаще преследуют людей, которые раньше донатили ФБК. «Медиазона» в начале августа подсчитала, что почти в 40 регионах возбуждено уже не менее 76 уголовных дел.

Статья о финансировании экстремизма (282.3 УК РФ) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Читайте также

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»

Читайте также

В России завели уже больше 70 уголовных дел на тех, кто донатил ФБК после того, как их объявили «экстремистами». Что делать, если я тоже в зоне риска? Короткая (и не самая оптимистичная) инструкция «Медузы»