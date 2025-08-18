Заместителя командующего Ленинградским военным округом ранили на войне. Украинская разведка утверждает, что ему ампутировали руку и ногу

Герой России, заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил «серьезное ранение», находясь в одном из приграничных с Украиной районов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, это произошло несколько дней назад. Меликов уточнил, что врачи оценивают состояние генерала как «тяжелое, но стабильное».

«На Эседулла Абдулмуминович с первых дней, за это время он сменил несколько важнейших командных должностей, но всегда был на переднем крае, на самых ответственных, а потому опасных участках», — заявил Меликов.

О ранении Абачева 17 августа сообщало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В ГУР утверждают, что генерал пострадал в результате украинского удара по российской колонне на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области, который был нанесен в ночь на 17 августа.

По информации ГУР, Абачева доставили в московский госпиталь, где ему ампутировали руку и ногу.

В июле 2022 года Владимир Путин присвоил Абачеву звание Героя России. В сентябре того же года Служба безопасности Украины обвинила генерала в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также планировании и ведении агрессивной войны против Украины. На тот момент он занимал пост командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции самопровозглашенной ЛНР. В посте Минобороны РФ за марта 2024 года Абачев назван заместителем командующего Ленинградским военным округом.