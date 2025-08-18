«Важные истории»: темп набора контрактников в российскую армию упал до минимума за два года

Во втором квартале 2025 года единовременные выплаты за заключение контракта с министерством обороны РФ получили 37,9 тысячи человек, сообщили 18 августа «Важные истории», ссылаясь на данные о расходах федерального бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число россиян, получивших выплаты за армейский контракт, упало в два с половиной раза — тогда деньги получили 92,8 тысячи человек.

Во втором квартале 2025-го число новобранцев оказалось минимальным за два года. Меньше было только во втором квартале 2023-го, когда Россия начинала широкую кампанию по привлечению контрактников в армию. Тогда контракт заключили 22,9 тысячи человек.

Всего за первые шесть месяцев 2025 года, согласно подсчетам «Важных историй», выплаты за подписание контракта получили 127,5 тысячи человек. Для сравнения: за первое полугодие 2024 года бонусы получили 166,2 тысячи человек.

«Важные истории» указывают, что эти данные значительно расходятся с информацией, которую ранее представил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он утверждает, что за первые полгода 2025-го контракты заключили 210 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем следует из данных о расходах бюджета.

