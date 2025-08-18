В России объявили «нежелательным» немецкий фонд EVZ, выплачивающий компенсации жертвам нацизма

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» на территории России немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ, фонд «Память, ответственность и будущее»).

В Генпрокуратуре напомнили, что фонд был создан в Германии «в целях предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистских преступников в годы Великой Отечественной войны». Но, говорится в распространенном ведомством заявлении, после начала российского вторжения в Украину организация заняла «политически ангажированную антироссийскую позицию» и распространяла «призывы к поддержке Украины», а руководство фонда «сформировало дополнительный бюджет солидарности на нужды киевского режима».

В 2024 году фонд прекратил финансировании в России программы, «целевой аудиторией которой являлись родственники жертв гитлеровских пособников», заявили в Генпрокуратуре. В нынешнем году попечительский совет фонда приостановил членство российского представителя.

«Деятельность фонда также направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, усиление военного противостояния, радикализацию общества и культивирование русофобии», — утверждает ведомство.

Фонд «Память, ответственность и будущее» был создан в 2000 году Германией, США и еще шестью странами. Он финансировался государством и бизнесом и занимался выплатами компенсаций тем, кто с 1939 по 1945 годы был вынужден заниматься подневольным трудом — в том числе, на оккупированных территориях — и «другим жертвам неправового режима национал-социализма». Только с 2001 по 2007 год фонд выплатил 4,4 миллиарда евро, деньги получили жители почти в 100 странах мира.

Список «нежелательных» организаций, который власти РФ ведут с 2015 года, насчитывает уже более 250 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена ответственность от административной до лишения свободы.