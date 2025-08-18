Трех первокурсниц, станцевавших тверк у храма Христа Спасителя, отчислили из московского вуза. На них донесли православные активисты

Трех студенток Российского государственного художественно-промышленного университета (РГХПУ) имени Строганова в Москве отчислили с первого курса после доноса православных активистов, сообщает студенческое издание «Гроза» со ссылкой на своего читателя.

2 июня православное движение «Сорок Сороков» обратило внимание на тикток «с танцем тверка (ягодицами) на фоне Храма Христа Спасителя». На видео, которое было опубликовано в конце мая, три девушки танцуют на Патриаршем мосту. Активисты призвали последователей писать доносы на авторов ролика в Следственный комитет.

Через несколько дней, по словам читателя «Грозы», один из преподавателей университета сообщил в чате со студентами, что «ЧП со студентками» обсуждали на ученом совете вуза. Преподаватель сообщил, что девушек отчислили из РГХПУ, а суд назначил им «по 11 месяцев исправительных работ по 148 статье УК РФ» (оскорбление чувств верующих).

Однако в полиции Москвы заявили, что девушек привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Об этом говорится в ответе УВД по Центральному административному округу на обращение одного из православных активистов. Его опубликовали в телеграм-канале движения «Сорок Сороков». Из документа также следует, что девушек — уроженок Москвы, Электростали и Астрахани — задержали 4 июня. Вероятно, это произошло после доносов активистов.