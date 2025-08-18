Российские дроны ударили по пятиэтажному жилому дому в Харькове. Погибли пять человек

В Индустриальном районе Харькова в ночь на 18 августа российские дроны нанесли удар по жилому пятиэтажному дому, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, дом атаковали четре беспилотника типа «Герань-2». Загорелись квартиры на первом, третьем и пятом этажах, в здании частично обрушились перекрытия.

По данным на 08:45 было известно о четверых погибших, включая 16-летнего юношу и ребенка, которому было 1,5 года. Несколько жителей дома числятся пропавшими без вести, не исключено, сообщил Синегубов, что они находятся под завалами, разбор которых продолжается. 18 человек ранены.

Обновление: В 09:00 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что число погибших выросло до пяти человек. Глава Харьковской областной администрации также сообщил о пяти погибших. Также Синегубов уточнил, что в результате российского удара по Харькову дронами и ракетой «Искандер-М» пострадали 30 человек. В городе повреждены 19 многоэтажных домов и 25 автомобилей, добавил он.