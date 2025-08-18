«Новая газета Европа»: власти Украины за день эвакуировали с прифронтовой территории Донецкой области семь тысяч человек

Украинские власти провели массовую эвакуацию жителей прифронтовых территорий Донецкой области. За один день — 14 августа — были эвакуированы около семи тысяч человек, сообщил «Новой газете Европа» источник, принимавший участие в совещании областной военной администрации.

Как отмечает издание, в Донецкой области Украины обязательная эвакуация многих населенных пунктов, расположенных недалеко от линии фронта, была объявлена еще несколько лет назад, однако последнее время местные власти, как правило, сообщали лишь о нескольких сотнях человек, которых за сутки вывезли в менее опасные части страны.

14 августа глава Донецкой области Вадим Филашкин опубликовал пост об обязательной эвакуации семей с детьми из города Дружковка, а также сел Андреевка, Новоандреевка, Варваровка и Роганское. В этот же день перестала ходить электричка из Дружковки в Краматорск и Славянск. За несколько дней до этого была объявлена эвакуация города Доброполья и окрестных сел.

В Константиновке 14 августа официально закрыли последние отделения государственной почты, в Покровске закрылся последний продуктовый магазин, пишет «Новая газета Европа» в репортаже из Донецкой области.

Краматорск и Славянск, отмечают журналисты, пока остаются относительно мирным тылом. Однако и до них теперь долетают не только российские ракеты, но и дроны, а Краматорск готовится к обороне, говорится в репортаже.

15 августа на Аляске прошли переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Российский президент, как сообщили западные СМИ, в ходе переговоров потребовал, чтобы Украина уступила России Донецкую и Луганскую области, а также признала Крым российским. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что Киев не собирается «дарить» свои территории России.

