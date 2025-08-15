МВД Беларуси включило 78-летнюю белорусскую активистку Нину Багинскую в «список экстремистов», сообщает «Зеркало» со ссылкой на сайт ведомства.

Багинскую внесли в реестр в связи с вступлением в силу решения суда Первомайского района Минска по делу активистки.

В мае против Багинской завели дело о неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 342-2 УК Беларуси). Поводом для дела стали прогулки Багинской по улицам Минска с бело-красно-белым значком на одежде, в «национальной символике», а также футболке с надписью «Нет войне». Перед уголовным делом на активистку составили несколько административных протоколов.

Суд проходил в закрытом режиме. В итоге дело прекратили, но активистке назначили превентивный надзор.

Нина Багинская — известная белорусская активистка, она участвует в акциях с 1980-х годов. В 2020-м Багинская стала одним из символов протестов против результатов президентских выборов в Беларуси: активистка участвовала в уличных акциях и «женских маршах», выходила с бело-красно-белым флагом, ее неоднократно задерживали.

