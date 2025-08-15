В Женеве 10 дней шли международные переговоры по борьбе с загрязнением пластиком. Они завершились провалом

Представители 184 стран мира в ходе переговоров, проходивших в Женеве в течение 10 дней, не смогли принять глобальное соглашение по борьбе с загрязнением пластиком, сообщило агентство Reuters.

Руководитель переговоров, представитель Эквадора Луис Ваяс Вальдивиесо подготовил и представил в Женеве два проекта соглашения, основанных на позициях участников. Последний вариант обнародовали ранним утром 15 августа, но он не устроил государства, настаивающие на принятии более амбициозного договора.

Как пишет The Guardian, самая большая дискуссия возникла из-за того, должен ли договор ограничивать производство нового пластика. Против этого выступили нефте- и газодобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, они предложили сосредоточиться на переработке и повторном использовании пластика. В то же время за ограничение производства пластика выступают около 100 стран мира. Многие из них также призывают на глобальном уровне контролировать использование токсичных химических веществ при производстве.

Министр экологии Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила на заключительном заседании, что она «в ярости, потому что, несмотря на искренние усилия многих и реальный прогресс в дискуссиях, не было достигнуто никаких ощутимых результатов».

Делегат Колумбии Хандель Родригес заявил, что сделку «заблокировало небольшое число государств, которые просто не хотели достичь соглашения». Reuters пишет, что Родригес явно говорил о нефтедобывающих странах.

Саудовская Аравия заявила, что ни один из представленных проектов не был сбалансирован, а последнее предложение в большей степени учитывало мнения других государств.

Республика Палау, выступая от имени 39 малых островных развивающихся государств, заявила, что разочарована из-за того, что делегатам предстоит вернуться домой без договора. «Несправедливо, что малые островные развивающиеся государства вынуждены нести на себе основную тяжесть еще одного глобального экологического кризиса, к которому мы имеем минимальное отношение», — сказал представитель Палау.

Организация объединенных наций проводила переговоры по пластику в шестой раз за последние три года. Более 1000 делегатов собрались в Женеве 5 августа. В ООН говорили, что сторонники подписания договора по пластику сравнивают его по значимости с Парижским по климату.

Каждый год в мире производится более 400 миллионов тонн нового пластика. Если в отношении к производству пластику ничего не изменится, то к 2040 году этот объем вырастет на 70%.

