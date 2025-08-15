В Рязанской области на пороховом заводе произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие

На заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области взорвался порох, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По данным МЧС России, пять человек погибли. Количество пострадавших уточняется. Агентство сообщает о 20 пострадавших.

«15 августа ориентировочно в 10:30 (совпадает с Москвой) на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия», — сообщили в оперативном штабе региона, не уточнив подробностей. На место происшествия выехал губернатор Павел Малков, создан штаб по ликвидации последствий.

Телеграм-каналы опубликовали видео с последствиями взрыва. На записях видны сильный пожар и столб густого дыма.

Близкий к силовикам канал Baza утверждает, что под завалами остаются люди. С завода эвакуировали более 100 человек. «Взрыв на заводе произошел в цеху, где производится порох, по причине нарушения техники безопасности. Весь цех разрушен», — пишет Baza без ссылки на источник информации.

Завод синтетических волокон «Эластик», где, по данным СМИ, произошел взрыв, находится в поселке Лесное Шиловского района Рязанской области. С 2015 года предприятие признано банкротом. Завод производил авиационные боеприпасы и реактивные снаряды для систем залпового огня.

Помещения «Эластика» выкупило предприятие «Разряд», которое занимается производством взрывчатых веществ. В октябре 2021-го в одном из цехов завода произошел взрыв. Тогда погибли 17 человек.

По делу о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах осудили четверых сотрудников завода, в том числе учредителя «Разряда» Александра Егоршина и гендиректора компании Сергея Нистраткина. Фигуранты дела получили сроки от четырех лет условно до 6,5 года колонии.