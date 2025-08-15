В Перми власти согласовали митинг за свободный интернет, организованный сторонниками Екатерины Дунцовой. За день до акции согласие отозвали

Администрация Перми отозвала согласие на митинг за свободный интернет, который собиралось провести 16 августа местное отделение партии «Рассвет» журналистки Екатерины Дунцовой.

Причины отказа не называются. Организаторы назвали его «результатом массовости и популярности акции, которая набирает обороты с каждым днем». «Мы продолжим акцию за свободный интернет, согласуем митинг там, где ковида нет, а все детали будут сообщены позднее», — написали они.

О согласовании митинга «За свободный интернет» пермское отделение партии «Рассвет» сообщило 8 августа. Участники выдвинули несколько требований — отменить закон о штрафах за поиск «экстремистских материалов», отказаться от блокировок зарубежных соцсетей и прекратить постоянные отключения интернета. По словам организаторов, они заявили митинг на городской эспланаде, но администрация выделила только площадку на улице Веденеева вдали от центра — «очевидно, испугавшись услышать мнение народа».

Екатерина Дунцова перед президентскими выборами 2024 года намеревалась зарегистрироваться кандидатом в президенты, однако ЦИК не допустил ее к сбору подписей, необходимому для выдвижения. После этого Дунцова пыталась создать свою партию под названием «Рассвет», но Минюст России отказал ей в регистрации. Однако сторонники Дунцовой объединились под этим названием.

С начала полномасштабной войны в России крайне редко проходят протестные митинги, а попытки их согласования часто заканчиваются отказами администраций — в некоторых регионах власти объясняют их действием ограничений, введенных еще во время пандемии ковида.