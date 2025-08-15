Украина атаковала астраханский порт Оля. Под удар попало грузовое судно с комплектующими для дронов «Шахед»

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные 14 августа атаковали морской в Астраханской области, который, по утверждению Киева, Россия использует, чтобы доставлять товары военного назначения из Ирана.

В Генштабе заявили, что поразили судно , на котором находились комплектующие к ударным беспилотникам типа «Шахед» и боеприпасы из Ирана. Украинские военные добавили, что «результаты поражения уточняются».

Украинские телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, показано судно «Оля-4» после атаки — оно частично затонуло. Судно на фотографиях похоже на снимки «Оли-4», которые публиковали на сайтах, отслеживающих местоположение судов (1, 2).

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар по судну, заявил: «Если есть желание перевозить компоненты для вооружений и дронов, убивающих украинцев, то не стоит удивляться, когда транспорт начнет тонуть».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подтвердил, что Украина 14 августа атаковала порт Оля беспилотниками. По его словам, все дроны были сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В порту «обломками сбитого БПЛА повреждено судно», добавил глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали удар по Астраханской области.