Путин по пути на переговоры с Трампом заехал в Магадан

Президент РФ Владимир Путин приехал в Магадан 15 августа, сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В ходе визита Путин, как ожидается, посетит ряд объектов, в том числе рыбный завод, культурный центр и спорткомплекс, и пообщается с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Естественно… с учетом географии нашей страны, президент никогда не выпускает возможности заниматься региональными делами. Затем он отправится уже на Аляску, приступит к российско-американским делам», — сказал Песков журналистам.

На Аляске 15 августа пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они собираются обсудить завершение российско-украинской войны. Встреча запланирована на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В Белом доме заявили, что она начнется в 11:00 по местному времени ( ). Накануне американо-российского саммита сторонники Украины провели в Анкоридже акцию протеста, в день встречи также запланированы митинги.

