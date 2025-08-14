В городе Камышин в Волгоградской области убили федерального судью, сообщает управление Следственного комитета по региону.

Тело судьи обнаружили у здания Камышинского городского суда с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Предполагаемый преступник задержан, возбуждено дело по статьям об убийстве с особой жестокостью (пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

РБК со ссылкой на источник сообщает, что убийца — бывший участник войны в Украине, он жил по соседству с судьей. Причиной преступления стал бытовой конфликт.

Как пишет телеграм-канал Baza, судью застрелили из карабина «Сайга», воткнули нож в глаз и отрезали половые органы. По предварительным данным, причиной стала ревность — убийца таким образом мстил за измену своей жены. Baza отмечает, что связь преступника с вооруженными силами «пока не подтверждается».

Убийство судьи в России — редчайший случай. Последний раз СМИ сообщали о таком инциденте в 2019 году.