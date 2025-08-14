В Ростове-на-Дону беспилотник ударил по жилому дому. Губернатор сообщил о 13 пострадавших, двое в тяжелом состоянии

В Ростове-на-Дону беспилотники нанесли удар по жилому дому. Пострадали 13 человек, двое госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, повреждения получили несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

Издание 161.ru пишет, что в районе Ворошиловского проспекта в центре города был виден дым, в сторону едут машины скорой помощи. Телеграм-каналы публикуют фотографии последствий удара беспилотников по жилому дому, на которых видны выбитые стекла, повреждения балконов на верхних этажах и части крыши многоквартирного дома. Очевидцы рассказывают, что слышали сильный и громкий взрыв.