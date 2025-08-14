Роскомнадзор заблокировал три песни Гуфа из альбома «Город дорог»

Аудиостриминг «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к трем трекам рэпера Гуфа (Алексея Долматова) из альбома «Город дорог». Внимание на блокировку обратила газета «Коммерсант».

При попытке послушать песни «Кто как играет», «Три нити» и «Новости» на стриминге появляется баннер с надписью: «Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать».

SotaVision утверждает, что треки нельзя послушать и на других российских стриминговых сервисах.

Глава Екатерина Мизулина, известная доносами на артистов, 7 августа сообщала, что попросила МВД обратить внимание на «Город дорог». «Минимум в половине треков содержится откровенная пропаганда наркотиков», — писала она в своем телеграм-канале. В Роскомнадзоре Мизулиной сообщили, что три трека Гуфа внесли в реестр запрещенных сайтов «в связи с пропагандой запрещенных веществ», заявляет она теперь.

В августе «Яндекс. Музыка» ограничила доступ к треку АК-47, Ноггано (он же Баста) и Гуфа «Тем, кто с нами» по требованию Роскомнадзора. Причина блокировки — упоминание в песне способов изготовления психотропных веществ.

«Город дорог» — дебютный студийный альбом Гуфа и первый релиз участников рэп-группы Centr. Он вышел в 2007 году.

В июле стало известно, что уральский предприниматель Игорь Рыбаков планирует выкупить права на «Город дорог» у сооснователя компании «Монолит» Антона Пронина. Бизнесмен — в прошлом ценитель творчества Гуфа — пообещал удалить альбом. «В конце нулевых я много гулял, употреблял алкоголь — в общем, разрушал свою жизнь. Тогда в моих наушниках играл „Город дорог“, он романтизировал такой образ жизни», — объяснял Рыбаков.

Против удаления «Города дорог» выступили в компании Ovokacho, занимающейся дистрибуцией альбомов. Там заявили, что удалить «Город дорог» без согласия лицензиата — компании, которая купила права на распространение авторского произведения (в данном случае Ovokacho) — нельзя. В итоге сделка сорвалась, потому что Пронину также не понравилась идея с удалением альбома.