Первого в России «участника Международного движения ЛГБТ» оштрафовали по обвинению в «ЛГБТ-пропаганде»

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 100 тысяч рублей журналиста Вадима Ваганова по административной статье об «ЛГБТ-пропаганде», сообщает «Первый отдел».

Ваганов — бывший член петербургского «Яблока», в ноябре 2024 года объявленный «иностранным агентом». Минюст РФ при рассмотрении жалобы Ваганова назвал его «участником Международного общественного движения ЛГБТ» — как отмечает «Первый отдел», это был первый случай в России, когда человека назвали так в официальных документах.

Теперь Ваганов получил штраф за два поста в соцсетях — в первом он написал, что «гомофобия, бифобия, трансфобия — отвратительны», во-втором опубликовал фотографию двух мужчин с надписью «Make love not war».

Несуществующее «Международное общественное движение ЛГБТ» было объявлено Верховным судом РФ «экстремистской организацией» в конце 2023 года. Суд не пояснил, что это, по его мнению, за организация и каким образом определяется факт членства в ней.

Власти используют «экстремистский статус» «Международного движения ЛГБТ» для произвольного преследования представителей ЛГБТК+ и для цензуры художественных произведений.

За последние 10 лет количество дел по статьям, связанным с «пропагандой ЛГБТ», выросло в 18 (!) раз А всего за два года штрафы по этим статьям принесли в российский бюджет более 60 миллионов рублей

