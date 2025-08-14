На заместителя директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень составили протокол о «дискредитации» армии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга зарегистрировал протокол о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), составленный на заместителя исполнительного директора екатеринбургского «Ельцин Центра» Людмилу Телень. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Судебное заседание назначено на 26 августа. Что стало поводом для составления протокола, не уточняется.

Как обратила внимание «Медиазона», протокол на Телень поступил в суд еще в начале июля, но суд вернул его в полицию для устранения недостатков.

6 августа директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов заявил, что против центра ведет «информационную войну» телеграм-канал «УралLive», связанный с пропагандистом Владимиром Соловьевым. По словам Дроздова, канал занимается травлей Людмилы Телень.

«Едва ли не в ежедневных публикациях, где упоминается ее имя, используется злонамеренное искажение фактов, фотофейки, оскорбительные для человеческого достоинства высказывания. Мы не намерены безучастно наблюдать за травлей нашей коллеги. Просим правоохранительные органы обратить внимание на провокационный характер этих публикаций и дать, наконец, правовую оценку этим развязным упражнениям „Ураллайва“», — заявлял Дроздов.

Первая публикации о Телень появилась в канале «УралLive» еще в апреле. В ней со ссылкой на «источник» говорилось, что у замдиректора «Ельцин Центра» есть гражданство Израиля. Затем там появлялись посты, в которых Телень называли «темной хозяйкой» «Ельцин Центра». Сама Телень говорила, что подаст в суд на ВГТРК (в эфире «России 24» показывали скан ее израильского паспорта — прим. «Медузы») и канал «УралLive». «Педалирование израильской темы в контексте публикаций выглядит очевидным проявлением антисемитизма», — отмечала она.