Минюст РФ внес «Репортеров без границ» в список «нежелательных» организаций

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» внесена Минюстом России в список «нежелательных». Это следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Согласно реестру, решение об объявлении организации «нежелательной» было принято Генпрокуратурой РФ 23 июля 2025 года.

Причины такого решения не объясняются.

«Репортеры без границ» — международная неправительственная организация, которая занимается защитой свободы слова и прав журналистов и работников СМИ. Организация, в частности, с 2002 года ежегодно публикует рейтинг свободы прессы. В рейтинге 2025 года Россия опустилась со 162 места на 171, оказавшись близко к концу рейтинга (всего в нем 180 позиций). «Репортеры без границ» писали, что в РФ сохраняется положение последних лет: практически все независимые медиа заблокированы, некоторые объявлены «иностранными агентами» и «нежелательными» организациями, все остальные вынуждены подчиняться военной цензуре. По подсчетам организации, в России находятся в заключении 38 журналистов и работников медиа.

