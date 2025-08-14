Генпрокуратура объявила «нежелательной» немецкую Demokrati-JA. Это сообщество русских эмигрантов в Берлине, выступающих против войны

Немецкую неправительственную организацию Demokrati-JA e.V. объявили «нежелательной» на территории России.

По версии Генпрокуратуры, участники организации «вносят раскол» в русскоязычную диаспору Германии — проводятся «антироссийские» публичные акции, а также распространяют материалы, которые «дискредитируют» политику российских властей и действия российской армии.

Кроме того, как утверждают в ведомстве, активисты Demokrati-JA участвуют в создании «тоталитарного» облика России и «продвигают русофобию» за рубежом, а также призывают к военной поддержке Украины.

Demokrati-JA «способствует укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды, искажению исторической памяти и умалению подвига советского народа в Победе над нацизмом в годы Великой Отечественной войны», говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Сами участники Demokrati-JA описывают себя как «команду гражданских активистов российского происхождения, проживающих в Германии». Организация появилась в Берлине после протестов начала 2021 года, связанных с возвращением Алексея Навального в Россию. Она выступает против войны в Украине — ее участники организуют протесты и акции солидарности, проводят встречи и дискуссии и «поддерживают диалог с немецким обществом и его политическими представителями».