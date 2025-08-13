Reuters: власти США тайно ставят трекеры на чипы Nvidia и AMD. Так они пытаются отследить нелегальные поставки в Китай

Власти США тайно установили специальные трекеры на некоторые партии продукции крупнейших производителей чипов Nvidia и AMD, чтобы отследить незаконные поставки этой продукции в Китай, сообщает Reuters.

Информацию, полученную благодаря этим трекерам, могут использовать для уголовного преследования людей, которые зарабатывают на контрабанде, объяснили собеседники агентства.

Такие трекеры, в частности, использовали при поставке серверов Dell и Super Micro, в которые были установлены чипы Nvidia и AMD, рассказали источники Reuters.

По их данным, обычно маячки ставят на упаковку — но иногда и в сами серверы. Кто именно и на каком этапе маршрута доставки устанавливает трекеры, неизвестно.

Установка трекеров — распространенная практика американских правоохранительных органов для борьбы с нарушением экспортных ограничений, отмечает Reuters. С помощью маячков следили за экспортом деталей для самолетов и поставками за рубеж полупроводников.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США 8 августа выдало технологической компании Nvidia лицензию на продажу Китаю чипов H20, которые были разработаны специально для китайского рынка.

Через несколько дней Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Nvidia и другой производитель электроники AMD заключили сделку с властями США. Они будут отдавать часть выручки ради разрешения на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта.

При этом власти Китая, как сообщил Bloomberg, призвали местные компании не использовать чипы Nvidia — особенно в государственных проектах и сферах, связанных с национальной безопасностью.