В Саратове подполковник полиции Геннадий Болтышев пригрозил местным жителям, которые протестуют против застройки парка, что применит против них огнестрельное оружие.

Видео разговора полицейского и активистов опубликовал телеграм-канал «Говорит Саратов». Позже на него обратили внимание другие каналы и издания. Вот расшифровка фрагмента видео, которое вызвало резонанс:

Болтышев: Я требую от вас, чтобы вы покинули данную территорию. Если вы не подчиняетесь моим законным требованиям, я буду вынужден применить физическую силу и доставить вас в органы.

Активисты: Расстреляйте нас.

Болтышев: Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть закон, на основании которого я могу применить физическую силу, в том числе огнестрельное оружие.

«Медиазона» отмечает, что Болтышев много лет разгоняет акции протеста, а как минимум с 2018-го возглавляет отдел охраны общественного порядка управления МВД по Саратову. Среди прочего, полицейский в разные годы разгонял акции сторонников Алексея Навального, а также охранял спикера Госдумы Вячеслава Володина во время его визита в Саратов в 2020 году.

Беседа активистов с подполковником произошла на фоне попыток застройки парка «Территория детства» в Ленинском районе Саратова. Часть парка хотят отдать под строительство школы в честь участников войны с Украиной, сообщали «Осторожно, новости».

Местные жители около полугода выступают против застройки. По их словам, «Территория детства» — единственный парк на несколько микрорайонов. Активисты предлагали альтернативные участки для строительства школы, выходили на митинги и одиночные пикеты, писали жалобы на имя губернатора Саратовской области и спикера Госдумы Вячеслава Володина (уроженец Саратовской области и депутат Госдумы от региона), а также подали заявление в Следственный комитет. Сначала ведомство завело уголовное дело о незаконном переводе земли в парке под строительство школы, но затем закрыло. 11 августа расследование возобновили.

С начала августа входы в парк перекрыли, его обнесли металлическим забором. Власти пообещали открыть часть парка в начале сентября. 13 августа, пишет местное издание 164.ru, в парке начали вырубать деревья. Активисты попытались помешать этому, потребовав открыть парк. На место прибыли сотрудники полиции, которые потребовали, чтобы протестующие разошлись.

В Управлении МВД по Саратовской области заявили «Осторожно Media» (медиахолдинг Ксении Собчак), что обратили внимание на высказывания полицейского и готовят «соответствующее заявление». В администрации региона сказали, что в курсе ситуации, но не стали ее комментировать.