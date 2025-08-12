В России статус ветерана боевых действий будут давать «участникам обороны» граничащих с Украиной территорий. Среди них Воронежская область и Краснодарский край

Правительство РФ составило «перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции ( ) и подвергшихся атакам со стороны вооруженных формирований Украины».

«Участники обороны» этих территорий получают право на статуса ветерана боевых действий или инвалида боевых действий.

В перечень вошли 11 территорий, в том числе аннексированные Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Часть Курской области несколько месяцев находились под контролем украинских военных, вошедших на территорию РФ в августе 2024 года. Власти Брянской и Белгородской области регулярно сообщают о попытках прорыва со стороны у диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также обстрелах и атаках дронов со стороны Украины.

По объектам в Темрюкском районе Краснодарского края, в Кантемировском и Россошанском муниципальных районах Воронежской области, а также в Анапе, Новороссийске и Геленджике наносили удары украинские дроны. В частности, сообщалось об атаках на НПЗ на этих территориях, в результате которых возникали сильные пожары и приостанавливалась работа предприятий.

Статус ветерана/инвалида боевых действий в России дает его обладателю право на льготы и ряд других преимуществ, в частности их дети могут на льготных условиях поступать в вузы.