В Крыму предупредили о возможном отключении мобильного интернета «на длительный период»

В Крыму возможно отключение мобильного интернета «на длительный период», сообщило министерство информации и связи аннексированного полуострова.

В ведомстве заявили, что такие меры возможны «в целях противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан». Там не уточнили, что подразумевается под «длительным» периодом.

Глава Севастополя Михаил Развожаев, в свою очередь, заявил, что «временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать» и отсутствие интернета может продолжаться «неопределенный период времени».

Развожаев выразил мнение, что «все уже давно привыкли» к отключениям мобильного интернета во время атак беспилотников ВСУ.

В последние месяцы мобильный интернет периодически отключают практически во всех регионах России. Власти объясняют это необходимостью защиты от атак украинских беспилотников — при этом мобильный интернет отключают даже в регионах Сибири и Дальнего Востока, до которых дроны не долетают.

