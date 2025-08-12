«Министерству вашему лес не нужен». В Карелии пожарные пожаловались на низкие зарплаты и тяжелые условия труда

В Карелии пожарные-десантники Петрозаводского авиаотделения записали видеообращение, в котором рассказали о тяжелых условиях работы и низкой оплате. На видео обратило внимание издание «7×7».

На записи один из пожарных приносит извинения жителям Карелии за «сгоревшие угодники и леса». По его словам, они «делают все, что могут».

Мы с пожара на пожар скачем, без денег. <…> Нам негде переодеться, негде помыться, нам негде даже постирать одежду. У нас нет здания, ни одежды, ничего — за свой счет все покупаем. Мы больше не можем, у нас больше нет сил. Нас из дома выгоняют жены. Здоровый мужик не будет работать за 35 тысяч рублей, тем более на такой работе. Лес карелам может быть и нужен, а министерству [природных ресурсов и экологии] вашему на хер не нужен. Половину вырубили, другую половину сожгли. А я вообще в Петербурге работаю, я — реставратор. Решил Карелии помочь, лес потушить.

По словам жены одного из пожарных, с которой поговорили журналисты телеграм-канала Astra, «парни еще многое не рассказали». «Командировочные только 300 рублей в сутки», — добавила она.

Вскоре после публикации видео прокуратура Карелии объявила, что организовала проверку информации «о возможном нарушении прав пожарных». Ведомство пообещало проверить соблюдение «материально-технического, финансового и продовольственного обеспечения лиц, привлеченных к тушению лесных пожаров, а также создания для них надлежащих бытовых условий для работы и отдыха».

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская заявила, что взяла ситуацию под личный контроль.

Глава Карелии Артур Парфенчиков позже рассказал, что встретился с пожарными-десантниками и обсудил с ними «их условия пребывания, режим питания и наличие необходимой техники».

К концу июля площадь лесных пожаров в Карелии составляла 647 гектаров. Позже Минприроды республики сообщало, что всего в регионе тушат 29 лесных пожаров на общей площади более 1,6 тысячи гектаров. С 30 июля в Карелии действовал режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. 8 августа его отменили. Власти заявляли, что количество действующих лесных пожаров удалось уменьшить благодаря эффективной работе сотрудников авиалесоохраны, МЧС и предприятий. По данным на 11 августа, в Карелии действуют два лесных пожара на площади 709 гектаров.