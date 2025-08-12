Ксения Собчак: звонков в телеграме и вотсапе больше не будет, решение «принято на самом верху»
Власти России приняли окончательное решение запретить звонки в вотсапе и телеграме. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.
По данным источников, «решение уже принято на самом верху».
«Звонки запретили „под эгидой борьбы с террористами“, говорит наш собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве», — пишет Собчак.
Как уточняет журналистка, переписки и каналы в мессенджерах по-прежнему будут доступны.
Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали массово жаловаться на трудности с совершением звонков 11 августа.
Ксения Собчак, а затем издание Forbes со ссылкой на источники несколько дней назад сообщали, что голосовую и видеосвязь в мессенджерах правительство просила заблокировать «большая четверка» мобильных операторов.