Ксения Собчак: звонков в телеграме и вотсапе больше не будет, решение «принято на самом верху»

Власти России приняли окончательное решение запретить звонки в вотсапе и телеграме. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.

По данным источников, «решение уже принято на самом верху».

«Звонки запретили „под эгидой борьбы с террористами“, говорит наш собеседник. Финальные консультации по этому вопросу должны завершиться сегодня вечером, утверждает источник в правительстве», — пишет Собчак.

Как уточняет журналистка, переписки и каналы в мессенджерах по-прежнему будут доступны.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали массово жаловаться на трудности с совершением звонков 11 августа.

Ксения Собчак, а затем издание Forbes со ссылкой на источники несколько дней назад сообщали, что голосовую и видеосвязь в мессенджерах правительство просила заблокировать «большая четверка» мобильных операторов.

Читайте также

В России тестируют блокировку звонков в вотсапе и телеграме. Как общаться с близкими, если эти мессенджеры не работают? Пять простых альтернатив — включая небезопасные

Читайте также

В России тестируют блокировку звонков в вотсапе и телеграме. Как общаться с близкими, если эти мессенджеры не работают? Пять простых альтернатив — включая небезопасные