Astra: дроны ВСУ атаковали химическое предприятие в Ставрополе

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали предприятие химической промышленности «Монокристалл» в Ставрополе в ночь на 12 августа, сообщил российский телеграм-канал Astra, геолоцировавший видео атаки. Украинский телеграм-канал Exelinova+ также заявил, что дроны нанесли удар по этому предприятию.

На кадрах очевидцев виден дым, который возник на территории перед зданием завода.

Власти Ставрополя атаку на завод официально не подтверждали. Глава города Иван Ульянченко сообщил, что в Ставрополе в результате атаки БПЛА выбило окна в жилом комплексе и неназванном социальном объекте, повреждены несколько автомобилей. По словам главы города, никто не пострадал.

В Минобороны РФ объявили, что в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, в том числе три над Ставропольским краем.

«Монокристалл» — один из основных мировых производителей искусственного корунда (сапфира) для оптоэлектронной промышленности. Сапфир широко используют при изготовлении оптических компонентов в прицелах, тепловизорах, лазерных системах. Сапфировые обтекатели применяют в ракетах и беспилотниках.