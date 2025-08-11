«Ведомости»: в России все гражданские беспилотники будут обязаны передавать данные о своем перемещении

В России маршруты полетов всех гражданских беспилотников планируют в режиме реального времени передавать надзорным органам через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтранс, пишут «Ведомости», в распоряжении которых оказался документ.

Такое решение, по мнению Минтранса, позволит создать единую систему идентификации беспилотных воздушных судов для прозрачности применения технологии и смягчения действующих запретов на полеты дронов в регионах.

Органы власти, экстренные оперативные службы, организации, «выполняющие госзадачи по защите от противоправного применения беспилотных воздушных судов», а также учебные и образовательные учреждения смогут получать данные от единой системы идентификации бесплатно, сообщили в ГЛОНАСС. Для всех остальных владельцев беспилотников стоимость услуг будет фиксированной и составит 560 рублей в месяц.

В Минтрансе изданию сообщили, что проект постановления будет опубликован для общественного обсуждения в ближайшие дни. В министерстве рассчитывают, что поправки, предусмотренные документом, будут приняты до 1 декабря 2025 года и вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», сообщили, что сейчас ограничений и запреты, принятые как на федеральном, так и на региональном уровне, значительно затрудняют использование гражданских беспилотников. Смягчение запретов и внедрение единой системы идентификации, считают собеседники издания, позволит изменить ситуацию.

Все новые беспилотники с 1 марта 2025 года уже должны оснащаться трекерами, которые подключаются к «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 марта 2026 года такое требование будет распространяться на выпущенные ранее беспилотники.