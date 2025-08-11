В Нижегородской области в результате атаки украинских дронов погиб сотрудник предприятия

Украинские беспилотники в ночь на 11 августа атаковали промышленные зоны в Нижегородской области, их целью стали промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в Арзамасском округе погиб сотрудник предприятия, еще двое пострадали и доставлены в больницу. Никитин добавил, что «повреждений избежать не удалось», но подробностей не привел.

Телеграм-канал «Острожно, новости» со ссылкой на местных жителей писал, что взрывы ночью были слышны в Арзамасе и Дзержинске.

Согласно данным Росавиации, аэропорт Нижнего Новгорода была закрыт на прием и отправку самолетов в течение двух с половиной часов.

Минобороны РФ заявило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тульской и Рязанской областями, а также московским регионом и аннексированным Крымом.

Кроме того, заявили российские военные, утром 11 августа еще семь дронов уничтожили над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями.