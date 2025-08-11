В Иерусалиме задержали местного жителя, написавшего на Стене Плача: «В Газе холокост»

Полиция в Иерусалиме арестовала 27-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он нанес на южную часть Стены Плача граффити с : «В Газе холокост».

Такая же надпись, как выяснилось, была нанесена и на стену Большой синагоги в Иерусалиме.

Подрозреваемого доставили для допроса, после которого он предстанет перед судом. Полиция, как пишет The Times of Israel, будет просить продлить ему срок содержания под стражей. В заявлении полиции говорится, что она «намерена собрать доказательства против подозреваемого».