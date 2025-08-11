Пятеро сотрудников «Аль-Джазиры» погибли при израильском ударе по Газе. Одного из убитых Израиль назвал террористом ХАМАС

В результате израильского удара по городу Газа погибли пятеро сотрудников телеканала «Аль-Джазира», сообщила сама телекомпания.

Телеканал утверждает, что вечером 10 августа израильская армия нанесла «целенаправленный» удар по палатке, в которой находились сотрудники. Палатка располагалась у главных ворот больницы аль-Шифа.

Среди погибших — 28-летний корреспондент телеканала Анас аш-Шариф.

Армия обороны Израиля подтвердила удар. В сообщении ЦАХАЛ утверждается, что Анас аш-Шариф — «террорист, действующий под видом журналиста». Израильские военные заявляют, что он возглавлял ячейку ХАМАС и разрабатывал планы ракетных ударов по Израилю.

По данным «Аль-Джазиры», всего в результате удара погибли семь человек.

Читайте также

Как чувствует себя израильтянин, открыто выступающий против войны в Газе? Отвечает театральный режиссер Гай Бен-Аарон «В мире, где столько горя, упрощение — это стратегия выживания»

Читайте также

Как чувствует себя израильтянин, открыто выступающий против войны в Газе? Отвечает театральный режиссер Гай Бен-Аарон «В мире, где столько горя, упрощение — это стратегия выживания»