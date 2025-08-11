На активиста из Марий Эл завели уголовное дело об участии в штабах Навального. Вероятно, из-за постов в память о политике

В отношении активиста из Йошкар-Олы Сергея Мамаева возбудили уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ), его отправили в СИЗО.

О деле против Мамаева и его аресте сообщалось еще 22 июля. Как писал журналист, автор телеграм-канал «В Марий Эл ничего не будет» Алексей Серегин, Мамаеву вменяют участие в работе штабов Алексея Навального, которые объявлены в России экстремистской организации.

11 августа Серегин рассказал, что Мамаеву вменяют шесть эпизодов, произошедших 4 июня, 3 августа и 20 августа 2023 года, 17 и 26 марта 2024 года, а также 4 июня 2025 года. Что именно стало поводом для возбуждения дела, журналист не сообщил.

«7×7» отмечает, что даты эпизодов совпадают с датами публикаций Мамаева в соцсетях, которые посвящены памятным датам, связанным с Алексеем Навальным.

В частности, 4 июня 2023 года Мамаев публиковал селфи в футболке с надписью «Free Navalny» в день рождения политика. За это полицейские составили на него протокол о демонстрации экстремистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).

Кроме того, 3 и 20 августа 2023 года Мамаев публиковал ссылки на видео на канале Навального, 17 марта 2024 года — фото бюллетеня с надписью «Навальный» во время акции «Полдень против Путина», 26 марта 2024 — фото Навального на 40-й день с его гибели, 4 июня 2025 — фото акции памяти в день рождения Навального.

По словам Серегина, Мамаев считает уголовное дело «местью за свою оппозиционную политическую деятельность».