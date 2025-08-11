Крупнейшая АЭС Франции остановила работу из-за скопления медуз в системах охлаждения. Они оказались там из-за повышения температуры в Северном море

Работу АЭС Гравлин на севере Франции приостановили из-за скопления медуз в системах охлаждения, пишет Reuters со ссылкой на заявление оператора станции.

Три реактора остановились автоматически из-за того, что фильтрующие барабаны насосных станций оказались заполнены «массовым и непредвиденным» количеством медуз. Несколько часов спустя был вручную отключен еще один реактор.

Источник Reuters сообщил, что фильтрующие насосы не получили повреждений — их необходимо просто очистить, после чего станция сможет возобновить работу. Компания-оператор подчеркнула, что инцидент не представлял опасности для объекта, персонала и окружающей среды.

Предположительно, первопричиной произошедшего мог стать климатический кризис. Вода для охлаждения станции поступает из Северного моря. Из-за увеличения температуры воды в нем в последние годы на пляжах вокруг АЭС наблюдается увеличение количества медуз.

АЭС Гравлин — крупнейшая атомная электростанция во Франции. Суммарная мощность ее реакторов составляет 5460 мегаватт.