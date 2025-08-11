Калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую вновь приговорили к девяти годам по обвинению в убийстве недоношенного младенца. Их судили с 2018 года

Московский областной суд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии соответственно по обвинению в убийстве недоношенного младенца, сообщает «Коммерсант».

Их также лишили права заниматься врачебной деятельностью на три года, а Сушкевич назначили дополнительно полтора года ограничения свободы с момента освобождения, уточняет РБК.

Суд постановил зачесть время ареста Белой и Сушкевич. Один день, проведенный под стражей, засчитают как полтора дня лишения свободы, два дня под домашним арестом — как один день лишения свободы.

Елена Белая работала главным врачом калининградского роддома, а Элина Сушкевич — реаниматологом-анестезиологом перинатального центра. В 2018 году их обвинили в умышленном убийстве после того, как в отделении роддома умер новорожденный недоношенный мальчик. По версии обвинения, Белая решила, что ребенок не выживет, и предложила Сушкевич убить его, чтобы не портить статистику отделения, после чего младенцу ввели смертельную дозу лекарственного препарата, а в истории родов врачи написали, что ребенок умер в утробе матери. Белая и Сушкевич вину не признали.

В декабре 2020 года присяжные признали Белую и Сушкевич невиновными, но прокуратура подала апелляцию, и дело отправили на новое рассмотрение. В сентябре 2022 года суд вынес обвинительный приговор: девять лет Сушкевич и девять с половиной — Белой. Однако тогда же четверо присяжных заявили, что судья заходил к ним в комнату для отдыха и убеждал в виновности врачей. В октябре 2024 года Верховный суд отправил дело на еще один пересмотр.

30 июля 2025 года присяжные в Московском областном суде вновь признали Сушкевич и Белую виновными и не заслуживающими снисхождения. 6 августа обвинение запросило врачам сроки — такие, какие в итоге и дал суд.

