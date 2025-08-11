ФСБ заявила, что украинские спецслужбы выманили деньги у пяти пенсионерок в России и дали им задание совершить теракты

ФСБ России утверждает, что украинские спецслужбы обманом выманили деньги у пяти пенсионерок и убедили их совершить теракты против российских военных. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

По утверждению ФСБ, Служба безопасности Украины, главное управление разведки Минобороны Украины и «украинские националистические структуры» обманули пенсионерок, позвонив им в Telegram и WhatsApp, похитили их деньги из банков, а также деньги, полученные от принудительной продажи их жилья.

ФСБ утверждает, что сотрудники украинских спецслужб представлялись по телефону сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета и других органов власти, «используя служебную терминологию и комбинированные формы воздействия».

Пенсионерки, «находясь под психологическим прессингом» и надеясь на возврат украденных сбережений, «привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих», хранению взрывных устройств, а также для «непосредственного подрыва российских военнослужащих».

«По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим , закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых „живых бомб“», — заявили в ФСБ.

Спецслужба отчиталась, что возбудила уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки.

О задержании пенсионерок ФСБ не сообщает. «Медиазона» обратила внимание, что на распространенном спецслужбой видео силовики разговаривают с женщинами, а двух из них уводят мужчины в масках.

