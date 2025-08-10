В Запорожье российские войска ударили авиабомбой по автовокзалу. Пострадали не менее 19 человек

Российские войска сбросили авиабомбы на город Запорожье, пострадали 19 человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, российская армия нанесла два удара корректируемыми авиабомбами (КАБ). Один из ударов пришелся на автовокзал, где были люди. Пострадавшие в основном находятся в состоянии средней тяжести. Еще один удар был нанесен по клинике Запорожского медицинского университета. Там пострадавших, как заявил Федоров нет.

В результате ударов повреждены семь многоквартирных домов и нежилые помещения, уточнил Федоров.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал удар по Запорожью. «Все видят, что никакого реального шага России к миру, ни одного шага на земле или в воздухе, которые могли бы сохранить жизнь, нет. Поэтому нужны санкции, нужно давление», — сказал президент Украины.